Роднина отказалась считать Тутберидзе величайшим тренером

Депутат Госдумы и трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина согласилась с продюсером Яной Рудковской, которая ранее заявила, что не считает Этери Тутберидзе величайшим тренером по фигурному катанию.

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В комментарии «Спорт-экспрессу» Роднина заявила, что не может назвать ни одного величайшего тренера или спортсмена.

«Величайший тренер? Это перебор. Я боюсь этого слова. И не могу назвать величайшим ни одного тренера и спортсмена. Величайший у нас Гагарин, Терешкова», - сказала Роднина.

Ранее Яна Рудковская заявила, что Этери Тутберидзе можно будет назвать величайшим тренером, когда ее воспитанники «будут проходить не одну Олимпиаду, а две, три, четыре».