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44 минуты назад

Роднина отказалась считать Тутберидзе величайшим тренером

Депутат Госдумы и трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина согласилась с продюсером Яной Рудковской, которая ранее заявила, что не считает Этери Тутберидзе величайшим тренером по фигурному катанию.

Роднина отказалась считать Тутберидзе величайшим тренером
Фото: ТАССТАСС

В комментарии «Спорт-экспрессу» Роднина заявила, что не может назвать ни одного величайшего тренера или спортсмена.

«Величайший тренер? Это перебор. Я боюсь этого слова. И не могу назвать величайшим ни одного тренера и спортсмена. Величайший у нас Гагарин, Терешкова», - сказала Роднина.

Ранее Яна Рудковская заявила, что Этери Тутберидзе можно будет назвать величайшим тренером, когда ее воспитанники «будут проходить не одну Олимпиаду, а две, три, четыре».

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Продюсер отметила, что не стала бы отдавать своего сына Сашу Плющенко к Тутберидзе, так как хочет для него «длинной карьеры». В числе величайших тренеров Рудковская назвала Алексея Мишина, Тамару Москвину, Станислава Жука, Татьяну Тарасову и Елену Чайковскую.

Фигурное катание,Этери Тутберидзе,Елена Чайковская,Тамара Москвина,Алексей Мишин,Татьяна Тарасова,Ирина Роднина,Госдума,
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