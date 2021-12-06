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31 минуту назад

18-летняя фигуристка погибла в аварии вместе с женихом

Итальянская фигуристка Элли Маттиуццо и ее жених Даниэле Воланти погибли в автокатастрофе в Сан-Марино, пишет La Gazzetta dello Sport.

18-летняя фигуристка погибла вместе с женихом
Фото: La Gazzetta dello SportLa Gazzetta dello Sport

Fiat 500, на котором ехала пара, потерял управление, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Volkswagen. Удар был настолько сильным, что Fiat смяло. Молодые люди погибли на месте. Водитель Volkswagen получил травмы, не представляющие угрозы для жизни.

Инцидент произошел в субботу вечером в окрестностях Сан-Марино. Молодые люди были помолвлены, им было по 18 лет.

Маттиуццо родилась в Милане, затем переехала с отцом в Сан-Марино. Участвовала в соревнованиях Hot Shivers, также в 2019 году принимала участие в чемпионате мира среди юниоров в Швейцарии.

Фигурное катание,
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