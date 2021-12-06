18-летняя фигуристка погибла вместе с женихом

Итальянская фигуристка Элли Маттиуццо и ее жених Даниэле Воланти погибли в автокатастрофе в Сан-Марино, пишет La Gazzetta dello Sport.

Фото: La Gazzetta dello Sport La Gazzetta dello Sport

Fiat 500, на котором ехала пара, потерял управление, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Volkswagen. Удар был настолько сильным, что Fiat смяло. Молодые люди погибли на месте. Водитель Volkswagen получил травмы, не представляющие угрозы для жизни.

Инцидент произошел в субботу вечером в окрестностях Сан-Марино. Молодые люди были помолвлены, им было по 18 лет.