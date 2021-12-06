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1 час назад

«Это перебор»: Роднина отреагировала на слова Рудковской про Тутберидзе

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала слова музыкального продюсера Яны Рудковской «про величайшего тренера Этери Тутберидзе», назвав их перебором. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Это перебор»: Роднина отреагировала на слова Рудковской про Тутберидзе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Величайший тренер? Это перебор. Я боюсь этого слова. И не могу назвать величайшим ни одного тренера и спортсмена. Величайший у нас Гагарин, Терешкова. Еще есть высказывания в стиле шедеврально... Смешно», — сказала Роднина.

Ранее Рудковская, в ответ на слова Татьяны Тарасовой о «величайшем тренере» Этери Тутберидзе сказала, что не считает ее таковой. По словам супруги двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, тренер не может быть величайшим при конвейере из спортсменок, у которых нет взрослой карьеры.

Фигурное катание,Этери Тутберидзе,Татьяна Тарасова,Ирина Роднина,Яна Рудковская,Госдума,
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