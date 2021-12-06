«Это перебор»: Роднина отреагировала на слова Рудковской про Тутберидзе

«Величайший тренер? Это перебор. Я боюсь этого слова. И не могу назвать величайшим ни одного тренера и спортсмена. Величайший у нас Гагарин, Терешкова. Еще есть высказывания в стиле шедеврально... Смешно», — сказала Роднина.

Ранее Рудковская, в ответ на слова Татьяны Тарасовой о «величайшем тренере» Этери Тутберидзе сказала, что не считает ее таковой. По словам супруги двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, тренер не может быть величайшим при конвейере из спортсменок, у которых нет взрослой карьеры.