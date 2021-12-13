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28 минут назад

Косторная о травме: мне не разрешено что-либо комментировать

Чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании Алёна Косторная призналась, что ей запрещено делиться какой-либо информацией относительно своего состоянии. В разговоре со «Спорт-Экспрессом» она призналась, что ей нельзя давать комментарии на этот счёт.

Косторной запретили говорить о травме
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Я ничего говорить не буду. <…> Мне не разрешено что-либо комментировать, — сказала Косторная.

13 декабря в Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) сообщили, что Косторная пропустит чемпионат России в Санкт-Петербурге из-за травмы. Впоследствии в СМИ появилась информация, что спортсменка повредила кисть.

Ранее олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова отметила, что травма может негативно повлиять на карьеру Косторной. Прославленная спортсменка заявила, что Алёна выбыла из борьбы за путёвку на Олимпийские игры в Пекине.

Фигурное катание,Алена Косторная,Наталья Бестемьянова,
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