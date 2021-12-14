Косторная раскрыла планы на будущее в спорте

Российская фигуристка Алена Косторная обратилась к болельщикам и раскрыла планы на будущее в спорте. Пост доступен в Instagram-аккаунте спортсменки.

Фото: РИА Новости РИА Новости

18-летняя Косторная выразила благодарность тем, кто поддерживает ее. Спортсменка получила травму и не сможет принять участие в чемпионате России. Она подчеркнула, что намерена остаться в фигурном катании еще на четыре года.

О травме Косторной стало известно 13 декабря. Она пропустит первенство России, которое пройдет в Санкт-Петербурге. Таким образом, она не сумеет пройти отбор в сборную России и выступить на чемпионате Европы.

Чемпионат России пройдет с 23 по 26 декабря. Чемпионат Европы пройдет в Эстонии с 10 по 16 января 2022 года.