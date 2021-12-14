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1 час назад

Косторная раскрыла планы на будущее в спорте

Российская фигуристка Алена Косторная обратилась к болельщикам и раскрыла планы на будущее в спорте. Пост доступен в Instagram-аккаунте спортсменки.

Косторная раскрыла планы на будущее в спорте
Фото: РИА НовостиРИА Новости

18-летняя Косторная выразила благодарность тем, кто поддерживает ее. Спортсменка получила травму и не сможет принять участие в чемпионате России. Она подчеркнула, что намерена остаться в фигурном катании еще на четыре года.

О травме Косторной стало известно 13 декабря. Она пропустит первенство России, которое пройдет в Санкт-Петербурге. Таким образом, она не сумеет пройти отбор в сборную России и выступить на чемпионате Европы.

Чемпионат России пройдет с 23 по 26 декабря. Чемпионат Европы пройдет в Эстонии с 10 по 16 января 2022 года.

Косторная тренируется под руководством российского тренера Этери Тутберидзе. На ее счету золото чемпионата Европы. Также она дважды становилась бронзовой призеркой национального чемпионата и вице-чемпионкой России.

Фигурное катание,Алена Косторная,Этери Тутберидзе,СБОРНАЯ РОССИИ,
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