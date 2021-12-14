Туктамышева назвала сумму первых призовых

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала сколько получила за победы на этапах Гран-при в сезоне-2011/2012. Она также призналась, что купила на эти средства, пишет «Матч ТВ».

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Спортсменка уточнила, что это был первый сезон, который она проводила на взрослом уровне, и ее призовые тогда составили около миллиона рублей. По словам Туктамышевой, на них она приобрела новейшую по тем временам модель MacBook Air за 127 тыс. рублей, а остальные деньги сложила в копилку.

«Самый запоминающийся подарок себе! Он у меня около десяти лет проработал», — отметила фигуристка.

Ранее октябре Туктамышева рассказала о двух проблемах, с которыми не может справиться. Спортсменка заявила, что любит читать комментарии под новостями о себе, но в то же время они портят ей настроение. Также она сообщила, что готова меняться и становиться лучше, однако не хочет отказываться от привычных вещей и испытывать дискомфорт от новых.