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1 час назад

Раскрыта причина травм фигуристок Тутберидзе

Российская фигуристка, чемпионка мира Мария Бутырская считает, что травмы воспитанниц Этери Тутберидзе - не закономерность: очень сложные элементы необходимо отрабатывать каждый день и иногда это приводит к повреждениям. Об этом сообщает «Газета.ру».

Раскрыта причина травм фигуристок Тутберидзе
Фото: ТАССТАСС

Ранее стало известно, что воспитанница Тутберидзе, чемпионка Европы Алена Косторная получила перелом кисти и не сможет принять участие в чемпионате России, который пройдет 23-26 декабря.

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В начале ноября сообщалось о травме у другой фигуристки из команды Тутберидзе - Александры Трусовой. Затем ее коллега по команде Дарья Усачева получила травму на разминке перед короткой программой на этапе Гран-при в Токио.

«Травмы всегда были и будут. Конкуренция очень большая, и думаю, что у самих девчонок настолько велик ажиотаж по поводу разбора олимпийских мест, что они сами пашут и работают до изнеможения», - так прокомментировала это Бутырская.

По ее словам, все обращают на переломы внимание, но «надо понимать, что исполняются элементы ультра-си». Их отрабатывают ежедневно и это может привести к травмам.

«И это во всех видах спорта, допустим, в спортивной гимнастике: чем сложнее уровень, тем больше травм», - подчеркнула Бутырская.

Она отметила, что для исполнения четверных прыжков должна быть «потрясающая» физическая форма.
Фигурное катание,Алена Косторная,Александра Трусова,Этери Тутберидзе,Мария Бутырская,
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