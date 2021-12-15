Дарья Усачёва не примет участия в чемпионате России

Российская фигуристка Дарья Усачёва не выступит на чемпионате России, который пройдёт в Санкт-Петербурге с 23 по 26 декабря. Об этом рассказал генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган .

«Дарья Усачёва точно не примет участия в чемпионате России. Сейчас Дарья лечится от травмы, восстановление проходит в соответствии с медицинскими ре

Мне неподвластно, сможет ли Дарья участвовать в соревнованиях в этом сезоне. Я с удовольствием увижу Усачёву на соревнованиях любого уровня, как только она восстановится от травмы. Желаем фигуристке скорейшего выздоровления и возвращения на лёд», — сказал Коган в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.