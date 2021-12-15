Авербух расплакался из-за состояния Тарасовой

Продюсер "Ледникового периода", серебряный призер Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити Илья Авербух расчувствовался, когда произносил финальную речь на съемках заключительного выпуска шоу, и выразил поддержку Татьяне Тарасовой. Слова Авербуха передает корреспондент "Газеты.Ru".
"Ледниковый период" - это то, что позволяет..." - произнес продюсер, однако не смог договорить из-за подступивших слез.
Зрители и участники шоу поддержали его аплодисментами. После этого Авербух собрался и договорил дрожащим голосом, сквозь слезы:
"Сейчас наша сила очень нужна Татьяне Анатольевне. Предлагаю громкими аплодисментами поддержать ее".
Тарасова пропустила съемки двух последних выпусков "Ледникового периода" из-за плохого самочувствия. На последних съемках ее заменил Филипп Киркоров, на что трогательно отреагировала Евгения Медведева.