Авербух расплакался из-за состояния Тарасовой

Продюсер "Ледникового периода", серебряный призер Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити Илья Авербух расчувствовался, когда произносил финальную речь на съемках заключительного выпуска шоу, и выразил поддержку Татьяне Тарасовой. Слова Авербуха передает корреспондент "Газеты.Ru".

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"Ледниковый период" - это то, что позволяет..." - произнес продюсер, однако не смог договорить из-за подступивших слез.

Зрители и участники шоу поддержали его аплодисментами. После этого Авербух собрался и договорил дрожащим голосом, сквозь слезы:

"Сейчас наша сила очень нужна Татьяне Анатольевне. Предлагаю громкими аплодисментами поддержать ее".