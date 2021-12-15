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25 минут назад

Авербух расплакался, говоря о Татьяне Тарасовой

Продюсер «Ледникового периода» Илья Авербух расплакался во время заключительного слова в финале шоу, сообщает «Газета.ру».

Авербух расплакался, говоря о Татьяне Тарасовой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Произнося заключительную речь, Авербух хотел выразить поддержку тренеру Татьяне Тарасовой, которая пропустила два финальных съемочных дня проекта из-за проблем со здоровьем.

Авербух начал произносить речь, но вынужден был остановиться из-за подступивших слез. Зрители и участники шоу поддержали его аплодисментами.

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После этого Авербух собрался и договорил сквозь слезы: «Сейчас наша сила очень нужна Татьяне Анатольевне. Предлагаю громкими аплодисментами поддержать ее».

Коллеги Татьяны Тарасовой подтвердили, что в последнее время тренер плохо себя чувствует. Уже довольно длительное время она передвигается на коляске из-за проблем с ногами. Кроме того, по словам олимпийской чемпионки и ученицы Тарасовой Натальи Бестемьяновой, тренер мучается от головной боли.

«Она очень плохо себя чувствовала в последнее время. Я разговаривала с ней в воскресенье, она сказала, что у нее очень болела голова», - рассказала Бестемьянова изданию «Стархит».

Фигурное катание,Наталья Бестемьянова,Татьяна Тарасова,Илья Авербух,Яна Рудковская,StarHit,Газета.Ru,
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