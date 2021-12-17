Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+14° в 
USD 73.57EUR 83.16
Войти в почту
49 минут назад

Тарасова впервые вышла на связь после госпитализации

Заслуженный тренер Татьяна Тарасова впервые вышла на связь после госпитализации и рассказала о своем самочувствии. Как сообщает «Спорт-Экспресс», из-за проблем со здоровьем наставница фигуристов не смогла принять участие в финале «Ледникового периода».

Тарасова впервые вышла на связь после госпитализации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Со мной всё в порядке. Спасибо за беспокойство!», — заявила заслуженный тренер.

Поклонники и многие фигуристы пожелали в соцсетях ей здоровья. В частности, поддержку выразили Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина, Евгения Медведева и президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков.

«Я не смог дозвониться до Татьяны Анатольевны. Даже не могу предположить, что с ней могло случиться. Я узнал о том, что у нее проблемы со здоровьем, из социальных сетей. Желаю ей скорейшего выздоровления! Она сильный человек, надеюсь, что справится со всеми проблемами», — сказал Горшков.

Напомним, что о состоянии заслуженного тренера пока ничего не известно. В последнее время Тарасова передвигалась на инвалидной коляске. Сам продюсер «Ледникового периода» Илья Аверхбух объяснил отсутствие Тарасовой на съемках финального эпизода проекта плохим самочувствием.

Фигурное катание,Евгения Медведева,Татьяна Тотьмянина,Алексей Ягудин,Татьяна Тарасова,Александр Горшков,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители