Тарасова впервые вышла на связь после госпитализации

«Я не смог дозвониться до Татьяны Анатольевны. Даже не могу предположить, что с ней могло случиться. Я узнал о том, что у нее проблемы со здоровьем, из социальных сетей. Желаю ей скорейшего выздоровления! Она сильный человек, надеюсь, что справится со всеми проблемами», — сказал Горшков.