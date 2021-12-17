Заслуженный тренер Татьяна Тарасова впервые вышла на связь после госпитализации и рассказала о своем самочувствии. Как сообщает «Спорт-Экспресс», из-за проблем со здоровьем наставница фигуристов не смогла принять участие в финале «Ледникового периода».
«Со мной всё в порядке. Спасибо за беспокойство!», — заявила заслуженный тренер.
Поклонники и многие фигуристы пожелали в соцсетях ей здоровья. В частности, поддержку выразили Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина, Евгения Медведева и президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков.
«Я не смог дозвониться до Татьяны Анатольевны. Даже не могу предположить, что с ней могло случиться. Я узнал о том, что у нее проблемы со здоровьем, из социальных сетей. Желаю ей скорейшего выздоровления! Она сильный человек, надеюсь, что справится со всеми проблемами», — сказал Горшков.
Напомним, что о состоянии заслуженного тренера пока ничего не известно. В последнее время Тарасова передвигалась на инвалидной коляске. Сам продюсер «Ледникового периода» Илья Аверхбух объяснил отсутствие Тарасовой на съемках финального эпизода проекта плохим самочувствием.