Тарасова обратилась к россиянам после госпитализации

"Тревожные новости. Знаю, что заслуженный тренер России по фигурному катанию, наша гордость, Татьяна Тарасова госпитализирована. Татьяна Анатольевна, желаю вам скорейшего выздоровления и сил! Верю, что все обязательно наладится! Все будет хорошо! Мы все мысленно с вами", - написала Слуцкая.

Подписчики на обеих страницах желали Тарасовой здоровья и удивлялись, что до сих пор никто не сообщил о том, с каким диагнозом заслуженный тренер попала в больницу. Они вспомнили, что в ходе последнего эфира шоу "Ледниковый период" было похоже, что Тарасова чувствует себя не очень хорошо.