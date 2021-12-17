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1 час назад

Тарасова обратилась к россиянам после госпитализации

Тарасова обратилась к поклонникам после своей госпитализации

Тарасова обратилась к россиянам после госпитализации
Фото: ТАССТАСС

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова на своей странице в Instagram после госпитализации обратилась к поклонникам.

«Друзья мои, вижу, читаю ваши теплые пожелания, добрые слова. Спасибо всем большое за поддержку и любовь», — написала Тарасова.

О госпитализации тренера на своей странице в Instagram написала фигуристка Ирина Слуцкая.

"Тревожные новости. Знаю, что заслуженный тренер России по фигурному катанию, наша гордость, Татьяна Тарасова госпитализирована. Татьяна Анатольевна, желаю вам скорейшего выздоровления и сил! Верю, что все обязательно наладится! Все будет хорошо! Мы все мысленно с вами", - написала Слуцкая.

Татьяну Тарасову госпитализировали

Подписчики на обеих страницах желали Тарасовой здоровья и удивлялись, что до сих пор никто не сообщил о том, с каким диагнозом заслуженный тренер попала в больницу. Они вспомнили, что в ходе последнего эфира шоу "Ледниковый период" было похоже, что Тарасова чувствует себя не очень хорошо.

Фигурное катание,Ирина Слуцкая,Татьяна Тарасова,
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