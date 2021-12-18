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2 часа назад

«Только маме не говори». Алина Загитова обратилась к 14-летней сестре Сабине

Олимпийская чемпионка, российская фигуристка Алина Загитова поздравила с днём рождения свою сестру Сабину, которой исполнилось 14 лет.

«Сегодня очень важный для меня день — день рождения моей сестрёнки Сабины. Смотрю на тебя и понимаю, как быстро ты становишься взрослой… А в чём-то ты даже взрослее меня! Ты — моя лучшая подруга! С тобой можно подурачиться, а можно поговорить по душам, ты вдохновляешь меня на такие вещи, на которые я бы возможно так просто и не решилась — чего стоит только наш прыжок в Скайпарке. Всё, за что ты берёшься, становится чем-то суперинтересным.

Я безумна рада, что мы так близки и хочу, чтобы так было всегда. Сабина, я тебя очень люблю! С каждым днём ты становишься только прекраснее. Семья для меня — самое главное. Моя! Сохрани свой огонь внутри! Расти, пробуй новое, исследуй себя, делай — что хочется, а что не хочется — не делай. Только маме не говори! Будь счастлива каждый день и каждое маленькое мгновение! И помни — я всегда рядом!» — написала Загитова.

Фигурное катание,Видео,Алина Загитова,
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