«Сегодня очень важный для меня день — день рождения моей сестрёнки Сабины. Смотрю на тебя и понимаю, как быстро ты становишься взрослой… А в чём-то ты даже взрослее меня! Ты — моя лучшая подруга! С тобой можно подурачиться, а можно поговорить по душам, ты вдохновляешь меня на такие вещи, на которые я бы возможно так просто и не решилась — чего стоит только наш прыжок в Скайпарке. Всё, за что ты берёшься, становится чем-то суперинтересным.