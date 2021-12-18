«Почему Россия не вмешалась?» Иностранцы в ярости из-за отмены финала Гран-при

За рубежом обвиняют Международный союз конькобежцев в некомпетентности. Но и не забывают злорадствовать над Тутберидзе.
Фигурное катание окончательно лишилось финала Гран-при. В ISU отказались проводить турнир в конце сезона, сославшись на то, что не удалось найти новое место проведения. Для фигурного катания такая ситуация — настоящая катастрофа. Постоянная отмена турниров наверняка больно ударит по виду спорта. Это понимают и российские, и зарубежные болельщики, которые очень яростно отнеслись к решению ISU. В соцсетях обвиняют организацию в некомпетентности.
При этом иностранцы не забывают злорадствовать над Этери Тутберидзе. Американский журналист посмеялся над тем, что российский тренер осталась без процентов с призовых.
Идея с переносом финала Гран-при на конец сезона изначально казалась странной. Не все фигуристы нашли бы мотивацию на этот турнир после Олимпиады и чемпионата мира. Но даже если бы часть спортсменов и снялась, в зрелищности турнир точно не потерял бы. Ведь для многих фигуристов финал Гран-при — настоящее спасение. Далеко не все спортсмены высокого уровня поедут на Олимпиаду и чемпионат мира. Кто-то из-за травм, а кто-то из-за нехватки квот. Претендовать на поездку в Пекин не сможет Алёна Косторная, восстанавливающаяся от перелома кисти. Точно не будет на Олимпиаде и двух девушек из пятёрки Валиева — Щербакова — Трусова — Туктамышева — Хромых. Для них финал Гран-при стал бы своеобразным утешительным призом. Но ISU легче вовсе отказаться от турнира, нежели найти пути для его проведения. Пока все виды спорта живут и процветают, в фигурном катании банально не могут найти хозяина соревнований.
Вся эта ситуация не может не злить. Иностранцы, как и российские болельщики, болезненно восприняли окончательную отмену финала. Спортивный блогер Фран считает, что с фигуристами обходятся несправедливо.
«Вот оно, состояние этого вида спорта. Не поймите меня неправильно, я поддерживаю все меры по защите фигуристов и зрителей от коронавируса. Но есть и другие виды спорта, в которых никогда не возникает проблемы «мы не можем найти другого хозяина». По отношению к фигуристам несправедливо продолжать отменять соревнования, особенно когда у них их и так немного», — написала Фран в своём «твиттере».
Солидарны с блогером и иностранные болельщики. Они обвиняют ISU в некомпетентности и неумении учиться на своих ошибках.
— Что меня больше всего поражает, так это то, что ISU ничего не извлекли из прошлого опыта. Слишком много соревнований было отменено в прошлом сезоне. Они не думают о плане Б?
— Я просто не понимаю, почему другая страна (особенно Россия!!!) не вмешалась. — Смешно. Ужасное планирование. ISU знали, что все события этого сезона под угрозой, и должны были всё спланировать соответствующим образом. Сейчас многие фигуристы потеряли драгоценную возможность.
— Это было глупо со стороны ISU предоставить возможность провести финал Гран-при Японии. У них были одни из самых строгих ограничений среди всех стран. Они могли провести его в США, Канаде, России или где-нибудь в Европе.
Недовольны отменой финала и российские эксперты. Максим Траньков считает, что ISU нужно выработать стратегию, при которой турниры не будут отменяться. «Хорошего в отмене турниров, конечно, мало. Может быть, нужно выработать стратегию переносов в другие страны, либо изначально не давать турниры тем странам, где есть риск отмены проведения», — сказал Траньков «Чемпионату».
Надеялся на проведение финала Гран-при Александр Жулин. Тренер уверен, что турнир надо было переносить в Россию. «Конечно, я расстроен. Очень надеялся, что финал Гран-при проведут после Олимпиады, чемпионата мира. Скоро стартует чемпионат России, потом чемпионат Европы, затем надо готовиться к Олимпиаде.
Единственное, что вижу: либо после Олимпиады, либо после чемпионата мира. Это было бы очень разумно. Если не знают, где провести, — отдайте Москве или другому городу России. Всё прошло бы шикарно», — сказал Жулин «Чемпионату».
Кажется, рад отмене турнира только американский журналист Дэвид Лис. Для ведущего подкаста The Skating Lesson это очередной повод позлорадствовать над Этери Тутберидзе. Лис посчитал, сколько денег недосчиталась тренер из-за отмены финала.
«Этери потеряла 40% из $ 25 тыс. за победу Валиевой, 25% из $ 18 тыс. на Щербаковой, 40% из 18 тыс. для Тарасовой и Морозова. 40% от небольшой суммы за четвёртое и шестое места. А добавьте сюда юниорок. Нельзя так с Этери!
В такие моменты я думаю о пальто Louis Vuitton, которое она могла надеть на Олимпиаде. А подарки на Рождество для Дианы Дэвис? И я говорю не только о её будущей олимпийской медали. Это ужасно. Этери так упорно трудится. Если бы не коронавирус, её фигуристки заняли бы весь пьедестал на чемпионате мира. А теперь появился этот новый штамм», — сказал Дэвид Лис в подкасте The Skating Lesson.