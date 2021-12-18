«Почему Россия не вмешалась?» Иностранцы в ярости из-за отмены финала Гран-при

За рубежом обвиняют Международный союз конькобежцев в некомпетентности. Но и не забывают злорадствовать над Тутберидзе.

Фото: ДМИТРИЙ ГОЛУБОВИЧ, «ЧЕМПИОНАТ» ДМИТРИЙ ГОЛУБОВИЧ, «ЧЕМПИОНАТ»

Фигурное катание окончательно лишилось финала Гран-при. В ISU отказались проводить турнир в конце сезона, сославшись на то, что не удалось найти новое место проведения. Для фигурного катания такая ситуация — настоящая катастрофа. Постоянная отмена турниров наверняка больно ударит по виду спорта. Это понимают и российские, и зарубежные болельщики, которые очень яростно отнеслись к решению ISU. В соцсетях обвиняют организацию в некомпетентности.

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При этом иностранцы не забывают злорадствовать над Этери Тутберидзе. Американский журналист посмеялся над тем, что российский тренер осталась без процентов с призовых.

«Несправедливо по отношению к фигуристам»

Идея с переносом финала Гран-при на конец сезона изначально казалась странной. Не все фигуристы нашли бы мотивацию на этот турнир после Олимпиады и чемпионата мира. Но даже если бы часть спортсменов и снялась, в зрелищности турнир точно не потерял бы. Ведь для многих фигуристов финал Гран-при — настоящее спасение. Далеко не все спортсмены высокого уровня поедут на Олимпиаду и чемпионат мира. Кто-то из-за травм, а кто-то из-за нехватки квот. Претендовать на поездку в Пекин не сможет Алёна Косторная, восстанавливающаяся от перелома кисти. Точно не будет на Олимпиаде и двух девушек из пятёрки Валиева — Щербакова — Трусова — Туктамышева — Хромых. Для них финал Гран-при стал бы своеобразным утешительным призом. Но ISU легче вовсе отказаться от турнира, нежели найти пути для его проведения. Пока все виды спорта живут и процветают, в фигурном катании банально не могут найти хозяина соревнований.

Вся эта ситуация не может не злить. Иностранцы, как и российские болельщики, болезненно восприняли окончательную отмену финала. Спортивный блогер Фран считает, что с фигуристами обходятся несправедливо.

«Вот оно, состояние этого вида спорта. Не поймите меня неправильно, я поддерживаю все меры по защите фигуристов и зрителей от коронавируса. Но есть и другие виды спорта, в которых никогда не возникает проблемы «мы не можем найти другого хозяина». По отношению к фигуристам несправедливо продолжать отменять соревнования, особенно когда у них их и так немного», — написала Фран в своём «твиттере».

Солидарны с блогером и иностранные болельщики. Они обвиняют ISU в некомпетентности и неумении учиться на своих ошибках.

— Что меня больше всего поражает, так это то, что ISU ничего не извлекли из прошлого опыта. Слишком много соревнований было отменено в прошлом сезоне. Они не думают о плане Б?

— Я просто не понимаю, почему другая страна (особенно Россия!!!) не вмешалась. — Смешно. Ужасное планирование. ISU знали, что все события этого сезона под угрозой, и должны были всё спланировать соответствующим образом. Сейчас многие фигуристы потеряли драгоценную возможность.

— Это было глупо со стороны ISU предоставить возможность провести финал Гран-при Японии. У них были одни из самых строгих ограничений среди всех стран. Они могли провести его в США, Канаде, России или где-нибудь в Европе.

«Если не знают, где провести, — отдайте Москве»

Недовольны отменой финала и российские эксперты. Максим Траньков считает, что ISU нужно выработать стратегию, при которой турниры не будут отменяться. «Хорошего в отмене турниров, конечно, мало. Может быть, нужно выработать стратегию переносов в другие страны, либо изначально не давать турниры тем странам, где есть риск отмены проведения», — сказал Траньков «Чемпионату».

Надеялся на проведение финала Гран-при Александр Жулин. Тренер уверен, что турнир надо было переносить в Россию. «Конечно, я расстроен. Очень надеялся, что финал Гран-при проведут после Олимпиады, чемпионата мира. Скоро стартует чемпионат России, потом чемпионат Европы, затем надо готовиться к Олимпиаде.

Единственное, что вижу: либо после Олимпиады, либо после чемпионата мира. Это было бы очень разумно. Если не знают, где провести, — отдайте Москве или другому городу России. Всё прошло бы шикарно», — сказал Жулин «Чемпионату».

«Нельзя так с Этери!»

Кажется, рад отмене турнира только американский журналист Дэвид Лис. Для ведущего подкаста The Skating Lesson это очередной повод позлорадствовать над Этери Тутберидзе. Лис посчитал, сколько денег недосчиталась тренер из-за отмены финала.

«Этери потеряла 40% из $ 25 тыс. за победу Валиевой, 25% из $ 18 тыс. на Щербаковой, 40% из 18 тыс. для Тарасовой и Морозова. 40% от небольшой суммы за четвёртое и шестое места. А добавьте сюда юниорок. Нельзя так с Этери!