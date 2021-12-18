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1 час назад

Ученица Тутберидзе рассказала о страхе перед тренером

Российская фигуристка Аделия Петросян заявила, что когда только перешла в группу тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе, то «с замиранием сердца» боялась тренера. По словам фигуристки, со временем любовь сменила страх. Своими воспоминаниями фигуристка поделилась в интервью для YouTube-канала «Team Tutberidze».

Ученица Тутберидзе рассказала о страхе перед тренером
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ruСергей Булкин/NEWS.ru

Когда пришла в группу, немножко боялась Этери Георгиевны. Прямо с замиранием сердца. А сейчас я её просто очень сильно люблю. Сергея Викторовича [Дудакова] и Даниила Марковича [Глейхенгауза] не боялась, — заявила Петросян.

Также фигуристка добавила, что со временем она стала более последовательной в своей работе.

Ранее сообщалось, что Петросян первой в истории женского одиночного катания исполнила четверной риттбергер на соревнованиях. Этот элемент спортсменка выполнила во время произвольной программы на этапе Кубка России в Перми. Таким образом, в женском одиночном катании теперь представлены все прыжки в четыре оборота на турнирах.

Фигурное катание,Аделия Петросян,Этери Тутберидзе,
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