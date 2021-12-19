«Я почти в невменяемом состоянии»: Тарасова о танце Милохина и Медведевой

"Какая прелесть. Я в восторге. Практически в невменяемом состоянии. Невероятный номер, с такой кантиленой откатанный, с таким драйвом", - сказала Тарасова.

Стоит отметить, что пара исполнила номер под композицию "Dark Times" в исполнении The Weeknd , Ed Sheeran. Милохин и Медведева получили высший балл от всех членов жюри.

Ранее двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева поделилась со своими поклонниками новой видеозаписью. На кадрах спортсменка предстает в достаточно откровенном образе, проводя руками по груди и животу. В видео, которое опубликовано в Instagram-аккаунте поклонников Медведевой Team.Moonbear, также звучат строчки из песни Jillzay "Я люблю женщин и их обилие".