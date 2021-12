«Мы сильны как никогда»: как прошел 2021 год в фигурном катании

Победа Мишиной и Галлямова стала настоящим открытием турнира в Стокгольме. Эти ученики Тамары Москвиной отнюдь не считались претендентами на золото: куда большие шансы на бумаге были у их одногруппников Бойковой и Козловского или Тарасовой и Морозова, которых тренировал Максим Траньков. Однако Мишина и Галлямов оказались более стабильными: возможно, сыграло роль отсутствие давления, которое испытывали чемпионы Европы и победители первенства страны. К слову, в произвольной Мишина и Галлямов выступали под We are the champions группы Queen. Выбор музыки этой парой на старте сезона считали непозволительно дерзким, а на деле он оказался пророческим. При этом Бойкова и Козловский пропустили вперед китайцев Суй Вэньцзин с Хань Цун и стали третьими, а Тарасова и Морозов остались без медалей вовсе.