Тарасова — о своём состоянии: «Всё нормально, жива»

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, что чувствует себя нормально. Прославленный специалист также поблагодарила з—а беспокойство, пишет «РБК Спорт».
Спасибо за беспокойство, всё ещё нормально, жива, сказала Тарасова.
Татьяну Тарасову госпитализировали во второй раз за последние две недели. В конце ноября она планировала ехать в Сочи для комментирования этапа Гран-при, но отменила поездку из-за обострившихся головных болей. Тарасова попала в больницу, однако покинула её через два дня после прохождения процедур.
Под руководством Тарасовой занимались такие прославленные спортсмены, как олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити Алексей Ягудин, двукратные победители Игр в парном катании Екатерина Гордеева и Сергей Гриньков, золотая медалистка Олимпиады в Турине Сидзука Аракава и другие.
Ранее американский журналист Дэвид Лис выразил сомнение, что причиной госпитализации заслуженного тренера России по фигурному катанию Татьяны Тарасовой стало высокое давление. Как он сказал, освещение данного события производилось не лучшим образом.