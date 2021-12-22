Тарасова — о своём состоянии: «Всё нормально, жива»

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, что чувствует себя нормально. Прославленный специалист также поблагодарила з—а беспокойство, пишет «РБК Спорт».

Фото: Пресс-служба Первого канала Пресс-служба Первого канала

Спасибо за беспокойство, всё ещё нормально, жива, сказала Тарасова.

Татьяну Тарасову госпитализировали во второй раз за последние две недели. В конце ноября она планировала ехать в Сочи для комментирования этапа Гран-при, но отменила поездку из-за обострившихся головных болей. Тарасова попала в больницу, однако покинула её через два дня после прохождения процедур.

Под руководством Тарасовой занимались такие прославленные спортсмены, как олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити Алексей Ягудин, двукратные победители Игр в парном катании Екатерина Гордеева и Сергей Гриньков, золотая медалистка Олимпиады в Турине Сидзука Аракава и другие.