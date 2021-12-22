Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+4° в 
USD 73.82EUR 83.32
Войти в почту
24 минуты назад

Тарасова — о своём состоянии: «Всё ещё нормально, жива»

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, что чувствует себя нормально. Прославленный специалист также поблагодарила з—а беспокойство, пишет «РБК Спорт».

Тарасова — о своём состоянии: «Всё нормально, жива»
Фото: Пресс-служба Первого каналаПресс-служба Первого канала

Спасибо за беспокойство, всё ещё нормально, жива, сказала Тарасова.

Татьяну Тарасову госпитализировали во второй раз за последние две недели. В конце ноября она планировала ехать в Сочи для комментирования этапа Гран-при, но отменила поездку из-за обострившихся головных болей. Тарасова попала в больницу, однако покинула её через два дня после прохождения процедур.

Под руководством Тарасовой занимались такие прославленные спортсмены, как олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити Алексей Ягудин, двукратные победители Игр в парном катании Екатерина Гордеева и Сергей Гриньков, золотая медалистка Олимпиады в Турине Сидзука Аракава и другие.

Ранее американский журналист Дэвид Лис выразил сомнение, что причиной госпитализации заслуженного тренера России по фигурному катанию Татьяны Тарасовой стало высокое давление. Как он сказал, освещение данного события производилось не лучшим образом.

Фигурное катание,Дэвид Лис,Сергей Гриньков,Алексей Ягудин,Татьяна Тарасова,Екатерина Гордеева,РБК,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители