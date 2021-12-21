Тарасова обратилась к Авербуху и Ягудину

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова обратилась к серебряному призёру Олимпийских игр в танцах на льду, хореографу и продюсеру Илье Авербуху и олимпийскому чемпиону 2002 года в мужском одиночном катании Алексею Ягудину . Ранее Авербух и Ягудин пожелали здоровья Тарасовой .

«Илюша, Лёша, друзья, ещё раз всем спасибо за поддержку!» — написала она в «сториз» своего «инстаграма».

14 декабря Тарасова попала в больницу по причине высокого давления. Вследствие этого она пропустила съёмки заключительного этапа шоу «Ледниковый период», где является председателем жюри. По той же причине Тарасова ранее не поехала на Гран-при России в Сочи, где должна была выступить в качестве комментатора.