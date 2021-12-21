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53 минуты назад

Татьяна Тарасова обратилась к Илье Авербуху и Алексею Ягудину

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова обратилась к серебряному призёру Олимпийских игр в танцах на льду, хореографу и продюсеру Илье Авербуху и олимпийскому чемпиону 2002 года в мужском одиночном катании Алексею Ягудину. Ранее Авербух и Ягудин пожелали здоровья Тарасовой.

Тарасова обратилась к Авербуху и Ягудину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Илюша, Лёша, друзья, ещё раз всем спасибо за поддержку!» — написала она в «сториз» своего «инстаграма».

14 декабря Тарасова попала в больницу по причине высокого давления. Вследствие этого она пропустила съёмки заключительного этапа шоу «Ледниковый период», где является председателем жюри. По той же причине Тарасова ранее не поехала на Гран-при России в Сочи, где должна была выступить в качестве комментатора.

Фигурное катание,Алексей Ягудин,Татьяна Тарасова,Илья Авербух,
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