Алина Загитова зарегистрировала ИП

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова зарегистрировала индивидуальное предпринимательство. Соответствующая информация появилась в бизнес-справочнике Unfall.

Фото: ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ» ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»

Индивидуальное предпринимательство было зарегистрировано 16 декабря. Основные виды деятельности ИП Загитовой – «Деятельность рекламных агентств», «Деятельность в области художественного творчества», «Деятельность учреждений культуры и искусства», «Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения», «Деятельность спортивных объектов» и другие.