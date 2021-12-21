Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
-3° в 
USD 73.82EUR 83.32
Войти в почту
17 минут назад

Тарасова описала свое состояние фразой «еще жива»

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала о своем самочувствии. Ее слова приводит РБК.

Тарасова описала свое состояние одной фразой
Фото:  Dmitry Golubovich / globallookpress.com Dmitry Golubovich / globallookpress.com

«Все еще нормально, жива», — описала свое состояние 74-летняя Тарасова.

Также она поблагодарила своих поклонников за поддержку и беспокойство.

О госпитализации Тарасовой стало известно 17 декабря. Ей стало плохо во время съемок шоу «Ледниковый период». Из-за этого тренер пропустила съемки финального эпизода программы.

Авербух расплакался из-за состояния Тарасовой

В декабре прошлого года Тарасова рассказала, что из-за своего состояния вынуждена отказываться от поступавших предложений по работе на телевидении. Тренер отмечала, что хотела бы прокомментировать некоторые соревнования из дома, если ей настроят оборудование.

Тарасова становилась заслуженным тренером СССР. В 2008 году она была введена в Зал славы мирового фигурного катания.

Фигурное катание,Татьяна Тарасова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители