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28 минут назад

Роднина отреагировала на новость об избиении Дмитрия Соловьева

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина отреагировал на новость о том, что российский фигурист Дмитрий Соловьев был избит в Москве.

"Обидно и больно": Роднина отреагировала на избиение фигуриста Соловьева
Фото: InstagramInstagram

«Прискорбно. Надеюсь, что Дмитрий Соловьев пойдет на поправку. Как такое возможно? У нас Тена вообще убили. К сожалению, такой жестокий мир. Они ведь смелые, когда их трое, а по одному — боятся. Обидно и больно. Надо бороться с этим», — цитирует Роднину «Чемпионат».

Сегодня, 21 декабря, стало известно, Соловьев был избит ночью в центре Москвы, когда заступился за свою гражданскую жену Анну Сидорову. Инцидент произошел на улице — спортсмен вступился за Сидорову, когда на них попытались напасть трое неизвестных. Все нападавшие были задержаны полицейскими на месте. Позже менеджер Соловьева рассказала о состоянии спортсмена.

Олимпийский чемпион Соловьёв избит в Москве

Telegram-канал Baza выложил видео инцидента, который попал в объективы камер наблюдения.

Фигурное катание,
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