"Обидно и больно": Роднина отреагировала на избиение фигуриста Соловьева

«Прискорбно. Надеюсь, что Дмитрий Соловьев пойдет на поправку. Как такое возможно? У нас Тена вообще убили. К сожалению, такой жестокий мир. Они ведь смелые, когда их трое, а по одному — боятся. Обидно и больно. Надо бороться с этим», — цитирует Роднину «Чемпионат».