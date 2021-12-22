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2 часа назад

Тутберидзе: «У меня только одна фаворитка — это моя дочка»

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе рассказала об отношениях со своей дочерью — фигуристкой Дианой Дэвис.

Тутберидзе назвала свою единственную фаворитку
Фото: ТАССТАСС

«Я скажу честно: у меня только одна фаворитка — это моя дочка. Я ничего Диане не прощаю на льду. Когда приезжаю, мы и ругаемся за каждую недотянутую ногу. Нет, она меня слушает — просто все равно, конечно, бодается, как и положено бодаться с родителем», — сказала Тутберидзе в интервью «Первому каналу».

18-летняя Дэвис выступает в танцах на льду с Глебом Смолкиным. Они бронзовые призеры чемпионата России среди юниоров (2020) и победители финала кубка России среди юниоров (2021).

Фигурное катание,Глеб Смолкин,Этери Тутберидзе,
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