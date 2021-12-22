Тутберидзе назвала свою единственную фаворитку

«Я скажу честно: у меня только одна фаворитка — это моя дочка. Я ничего Диане не прощаю на льду. Когда приезжаю, мы и ругаемся за каждую недотянутую ногу. Нет, она меня слушает — просто все равно, конечно, бодается, как и положено бодаться с родителем», — сказала Тутберидзе в интервью «Первому каналу».