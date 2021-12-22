Тутберидзе назвала любимую фигуристку

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе призналась, что среди спортсменок выделяет лишь свою дочь, Диану Дэвис, которая выступает в танцах на льду. Об этом она заявила в эфире Первого канала, передает NEWS.ru.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По словам женщины, она не прощает наследнице помарок во время выступлений на соревнованиях. Дэвис слушает ее, но при этом старается отстаивать свою точку зрения.

«Я скажу честно, у меня только одна фаворитка — это моя дочка. <...> Я не прощаю дочери ошибки на льду. Когда приезжаю, мы ругаемся за каждую недотянутую ногу», — рассказала Тутберидзе.

Дэвис выступает в танцах на льду в паре с Глебом Смолкиным. В действующем сезоне дуэт завоевал золото на турнире серии «челленджер» в Варшаве (Warsaw Cup), а также стал серебряным призером на U.S. Classic, уступив американцам Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью. Также дочь Тутберидзе заняла четвертое место на соревнованиях в Австрии и пятое — на канадском этапе Гран-при.