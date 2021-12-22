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2 часа назад

Тутберидзе назвала любимую фигуристку

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе призналась, что среди спортсменок выделяет лишь свою дочь, Диану Дэвис, которая выступает в танцах на льду. Об этом она заявила в эфире Первого канала, передает NEWS.ru.

Тутберидзе назвала любимую фигуристку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам женщины, она не прощает наследнице помарок во время выступлений на соревнованиях. Дэвис слушает ее, но при этом старается отстаивать свою точку зрения.

«Я скажу честно, у меня только одна фаворитка — это моя дочка. <...> Я не прощаю дочери ошибки на льду. Когда приезжаю, мы ругаемся за каждую недотянутую ногу», — рассказала Тутберидзе.

Дэвис выступает в танцах на льду в паре с Глебом Смолкиным. В действующем сезоне дуэт завоевал золото на турнире серии «челленджер» в Варшаве (Warsaw Cup), а также стал серебряным призером на U.S. Classic, уступив американцам Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью. Также дочь Тутберидзе заняла четвертое место на соревнованиях в Австрии и пятое — на канадском этапе Гран-при.

Ранее стало известно, что Дэвис и Смолкин вошли в предварительный состав участников чемпионата России по фигурному катанию в танцах на льду. Для участия в состязаниях танцевальных пар на чемпионате России по фигурному катанию было заявлено 14 дуэтов.

Фигурное катание,Глеб Смолкин,Этери Тутберидзе,Первый канал,
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