Навка призналась в выходе пьяной на лед

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка в эфире шоу «Вечерний Ургант» рассказала, как однажды появилась пьяной на ледовом шоу.

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В ходе программы телеведущий Иван Ургант заявил, что знает о категоричном отношении Навки к алкоголю, но все же задал ей вопрос: «Появлялась ли она пьяной на льду?».

«Один раз у нас была с Романом [Костомаровым] история такая забавная. «Ледниковый период» закончился и вечером у Илюши Авербуха намечается корпоратив на этом же льду. Какие-то детки приходят, и мы должны там выступать. Но все это задерживается, а мы-то уже празднуем. Новый год близко, да и финал, шампанское, все угощаются ребята. Всем так весело», - рассказала она.

По словам Навки, в итоге, к моменту выхода на лед, ей пришлось просить Романа Костомарова держать ее, так как она уже «не могла даже устоять».

«Я хохотала весь номер», — заметила спортсменка.

При этом Навка заверила, что дети не заметили, в каком состоянии они с Костомаровым вышли на лед. После этого случая фигуристка никогда не выпивала перед представлениями.