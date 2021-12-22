Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+3° в 
USD 73.79EUR 83.15
Войти в почту
2 часа назад

Навка призналась в выходе пьяной на лед

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка в эфире шоу «Вечерний Ургант» рассказала, как однажды появилась пьяной на ледовом шоу.

Навка призналась в выходе пьяной на лед
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ходе программы телеведущий Иван Ургант заявил, что знает о категоричном отношении Навки к алкоголю, но все же задал ей вопрос: «Появлялась ли она пьяной на льду?».

«Один раз у нас была с Романом [Костомаровым] история такая забавная. «Ледниковый период» закончился и вечером у Илюши Авербуха намечается корпоратив на этом же льду. Какие-то детки приходят, и мы должны там выступать. Но все это задерживается, а мы-то уже празднуем. Новый год близко, да и финал, шампанское, все угощаются ребята. Всем так весело», - рассказала она.

По словам Навки, в итоге, к моменту выхода на лед, ей пришлось просить Романа Костомарова держать ее, так как она уже «не могла даже устоять».

«Я хохотала весь номер», — заметила спортсменка.

При этом Навка заверила, что дети не заметили, в каком состоянии они с Костомаровым вышли на лед. После этого случая фигуристка никогда не выпивала перед представлениями.

Ранее Татьяна Навка на своей странице в Instagram выложила видео с выступлением испанского гимнаста Кристофера Бенитеса. Она заявила, что у нее культурный шок от увиденного, так как считает художественную гимнастику женским видом спорта. Навка выразила надежду, что в России такого никогда не будет, а ее дети никогда не увидят выступление гимнастов-мужчин, и не будут считать, что это норма.

Фигурное катание,Роман Костомаров,Иван Ургант,Татьяна Навка,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители