Навка призналась в выходе пьяной на лед

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка в эфире шоу «Вечерний Ургант» рассказала, как однажды появилась пьяной на ледовом шоу.
В ходе программы телеведущий Иван Ургант заявил, что знает о категоричном отношении Навки к алкоголю, но все же задал ей вопрос: «Появлялась ли она пьяной на льду?».
«Один раз у нас была с Романом [Костомаровым] история такая забавная. «Ледниковый период» закончился и вечером у Илюши Авербуха намечается корпоратив на этом же льду. Какие-то детки приходят, и мы должны там выступать. Но все это задерживается, а мы-то уже празднуем. Новый год близко, да и финал, шампанское, все угощаются ребята. Всем так весело», - рассказала она.
По словам Навки, в итоге, к моменту выхода на лед, ей пришлось просить Романа Костомарова держать ее, так как она уже «не могла даже устоять».
«Я хохотала весь номер», — заметила спортсменка.
При этом Навка заверила, что дети не заметили, в каком состоянии они с Костомаровым вышли на лед. После этого случая фигуристка никогда не выпивала перед представлениями.
Ранее Татьяна Навка на своей странице в Instagram выложила видео с выступлением испанского гимнаста Кристофера Бенитеса. Она заявила, что у нее культурный шок от увиденного, так как считает художественную гимнастику женским видом спорта. Навка выразила надежду, что в России такого никогда не будет, а ее дети никогда не увидят выступление гимнастов-мужчин, и не будут считать, что это норма.