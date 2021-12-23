Тутберидзе рассказала о трудностях работы с юными учениками

«У меня бывает момент, вот сейчас когда на тренировке с младшей группой находишься, что они какие-то немотивированные. Вот правда, нет в них этого. И ты начинаешь понимать, что теряешь своё время. Может быть где-то есть другие спортсмены, которые с удовольствием бы приняли твои знания, не пытались бы увернуться от заданий», — сказала Тутберидзе в программе «Пусть говорят».