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1 час назад

Тутберидзе — о юных учениках: они какие-то немотивированные. Понимаешь, что теряешь время

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе ответила на вопрос о мотивации её юных учениц.

Тутберидзе рассказала о трудностях работы с юными учениками
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У меня бывает момент, вот сейчас когда на тренировке с младшей группой находишься, что они какие-то немотивированные. Вот правда, нет в них этого. И ты начинаешь понимать, что теряешь своё время. Может быть где-то есть другие спортсмены, которые с удовольствием бы приняли твои знания, не пытались бы увернуться от заданий», — сказала Тутберидзе в программе «Пусть говорят».

С 23 по 26 декабря в Санкт-Петербурге пройдёт чемпионат России по фигурному катанию.

Фигурное катание,Этери Тутберидзе,
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