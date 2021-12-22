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30 минут назад

Раскрыты издевательства над Плющенко в Сборной России

Вице-президент Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга Татьяна Меньшикова рассказала, как в 90-е годы в Сборной России смеялись над Евгением Плющенко. Как сообщает «Фонтанка», будущий двукратный олимпийский чемпион страдал от дедовщины.

Раскрыты издевательства над Плющенко в Сборной России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Лычки били — когда пальцем по лбу со всей дури щелкают. Один наш заслуженный фигурист грыз семечки и заставлял Женю с пола кожурки подбирать», — рассказала Меньшикова.

Плющенко, который на тот момент уже был чемпионом мира среди юниоров, отказывался выполнять требования старших товарищей и поэтому становился «жертвой дедовщины». Вице-президент отметила, что сначала подобными способами пытались воспитывать Алексея Ягудина, а после стали гнобить Плющенко.

Об издевательствах над спортсменом стало известно от его матери. С фигуристом, который издевался над Плющенко, ничего нельзя было сделать — «слишком много званий», а потому ему «пришлось надавать через других».

Фигурное катание,Алексей Ягудин,Евгений Плющенко,СБОРНАЯ РОССИИ,
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