Авербух отреагировал на слова Тутберидзе о Плющенко

«Этери Георгиевна имеет полное право так говорить. Многие из юниорок Плющенко — это те, кто перешли к нему от Тутберидзе. Любому тренеру для становления нужно время, оно необходимо и Плющенко, чтобы показать свою группу. То, о чем говорит Этери, происходит сейчас, но это не значит, что так будет всегда», — цитирует Авербуха РИА «Новости».