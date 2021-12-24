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2 часа назад

Авербух отреагировал на слова Тутберидзе о Плющенко

Серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду, продюсер и хореограф Илья Авербух прокомментировал слова заслуженного тренера России Этери Тутберидзе о двукратном чемпионе ОИ Евгении Плющенко.

Авербух отреагировал на слова Тутберидзе о Плющенко
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, ранее Тутберидзе заявила, что не считает Плющенко как тренера конкурентом.

«Этери Георгиевна имеет полное право так говорить. Многие из юниорок Плющенко — это те, кто перешли к нему от Тутберидзе. Любому тренеру для становления нужно время, оно необходимо и Плющенко, чтобы показать свою группу. То, о чем говорит Этери, происходит сейчас, но это не значит, что так будет всегда», — цитирует Авербуха РИА «Новости».

Тутберидзе подготовила несколько олимпийских чемпионок, а также победительниц первенств мира и Европы в женском одиночном катании. Среди ее воспитанниц Евгения Медведева, Алина Загитова, Юлия Липницкая, Алена Косторная, Александра Трусова, Камила Валиева, Анна Щербакова и другие.

Ранее олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка высказалась о работе Этери Тутберидзе.

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