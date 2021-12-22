"Нет папы у нас": Тутберидзе — об отце ее дочери

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе в эфире Первого канала рассказала об «отсутствии» отца у ее дочери Дианы Дэвис.
«Нет папы у нас. Так бывает. Мне кажется, женщина рожает ребенка для себя. Если мужчина по какой-то причине отказывается от истории этой… Поэтому я и говорю все время, что у Дианы есть я, а у меня есть Диана», — сказала Тутберидзе.
Тутберидзе подготовила несколько олимпийских чемпионок, а также победительниц первенств мира и Европы в женском одиночном катании. Среди ее воспитанниц Евгения Медведева, Алина Загитова, Юлия Липницкая, Алена Косторная, Александра Трусова, Камила Валиева, Анна Щербакова и другие. Тутберидзе — мастер спорта СССР. Тренер высшей категории. Заслуженный тренер России (2014). Признана лучшим тренером по итогам премии Международного союза конькобежцев (2020).
Ранее Тутберидзе рассказала, как пыталась найти работу после возвращения в Россию в конце 90-х.