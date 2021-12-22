"Нет папы у нас": Тутберидзе — об отце ее дочери

«Нет папы у нас. Так бывает. Мне кажется, женщина рожает ребенка для себя. Если мужчина по какой-то причине отказывается от истории этой… Поэтому я и говорю все время, что у Дианы есть я, а у меня есть Диана», — сказала Тутберидзе.