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20 минут назад

Туктамышева допустила грубую ошибку во время короткой программы на чемпионате России

Фигуристка Елизавета Туктамышева упала во время приземления после тройного акселя во время короткой программы на чемпионате России. Спортсменка набрала 71,28 балла.

Туктамышева допустила грубую ошибку на чемпионате России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Туктамышева занимает седьмое место. На первой строчке располагается Камила Валиева, набравшая 90,38 балла. Туктамышева — чемпионка мира 2015 года, серебряный призер чемпионата мира 2021 года, чемпионка Европы 2015 года, бронзовый призер чемпионата Европы 2013 года, чемпионка командного чемпионата мира 2021 года, серебряный призер командного мирового чемпионата 2015 года и бронзовый призер 2019 года, победительница финала Гран-при сезона 2014/2015 годов и бронзовый призер 2018/2019 годов, чемпионка России 2013 года.

В ближайшее время Туктамышева будет бороться за попадание на Олимпийские игры в Пекине.

Ранее российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, на что потратила первые серьезные призовые в своей карьере, которая она заработала за успешное выступление на соревнованиях серии Гран-при.

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