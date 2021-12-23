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2 часа назад

Этери Тутберидзе: путь Медведевой был сложнее, чем у Загитовой

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе высказала мнение, что Евгении Медведевой, завоевавшей серебро на Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане, приходилось труднее, чем олимпийской чемпионке тех Игр Алине Загитовой.

Этери Тутберидзе: путь Медведевой был сложнее, чем у Загитовой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Подождите, а только ради олимпийской медали это делается? Призёр чемпионата мира уже не ценится, Европы? Я бы не стала всё отдавать ради олимпийской медали.

Сейчас я затрону вопрос Жени Медведевой. Да, она стала в личкой серебряная, олимпийская. До этого она два года выносила все соревнования. Вы понимаете, что какие-то спортсмены, им не достаётся даже часть этих заслуг. И надо ценить то, что имеешь.

Надо сказать: господи, спасибо тебе большое, что даже там с травмами, с этими проблемами, с которыми мы столкнулись в этом сезоне, всё хорошо. Ведь чем сложнее путь к цели, тем ценнее сама медаль. Ну и просто сказать, спасибо тебе Господи. Нельзя снимать, нельзя быть недовольным медалью. Ну путь Жени был сложнее, чем у Загитовой. Но многим даже этого не достаётся», — сказала Тутберидзе в передаче «Пусть говорят».

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