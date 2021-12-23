Этери Тутберидзе: путь Медведевой был сложнее, чем у Загитовой

Надо сказать: господи, спасибо тебе большое, что даже там с травмами, с этими проблемами, с которыми мы столкнулись в этом сезоне, всё хорошо. Ведь чем сложнее путь к цели, тем ценнее сама медаль. Ну и просто сказать, спасибо тебе Господи. Нельзя снимать, нельзя быть недовольным медалью. Ну путь Жени был сложнее, чем у Загитовой. Но многим даже этого не достаётся», — сказала Тутберидзе в передаче «Пусть говорят».