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2 часа назад

Ягудин: от Коляды уже нет расстройства. Никаких исправлений

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин прокомментировал результаты короткой программы мужчин на чемпионате России. Лучший результат показал Евгений Семененко. Серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года Михаил Коляда стал лишь 5-м.

Ягудин: от Коляды уже нет расстройства. Никаких исправлений
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Лучше бы мальчики удивляли меня чистыми прокатами. По составу очень сильный чемпионат России. Один из самых мощных за всю историю и в мужской, и женской сетке. После короткой программы всё очень плотно. В произвольной будет очень интересно. Коляду уже, скорее всего, не исправить. Ему 26 лет. Не тот возраст, чтобы что-то менять. Интересно, в чём кроется секрет неумения чисто кататься. Он же говорил, что знает, в чём ошибка, но никому не скажет, но все исправит. Исправлений никаких нет. При том, что человек владеет всеми элементами. Даже у меня нервы сдали уже. Нет расстройства, уже привыкли, что у Миши нет чистых прокатов. Жаль, что так происходит. Думаю, всё идёт от головы», — сказал Ягудин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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Фигурное катание,Евгений Семененко,Андрей Панков,Михаил Коляда,Алексей Ягудин,
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