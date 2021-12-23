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1 час назад

Мишина и Галлямов выиграли короткую программу на чемпионате России

Анастасия Мишина и Александр Галлямов лидируют после короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию в соревнованиях спортивных пар. Соревнования проходят в Санкт-Петербурге.

Мишина и Галлямов выиграли короткую программу на ЧР
Фото: ТАССТАСС

За свой прокат спортсмены получили 83,74 балла. Второе место заняли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (82,84), третье - Евгения Тарасова и Владимир Морозов (78,68). Две лидирующие пары показали по итогам короткой программы результаты выше мирового рекорда (82,34 балла), который был установлен Бойковой и Козловским на чемпионате Европы 2020 года. Рекорд не будет официально зарегистрирован, так как Международный союз конькобежцев (ISU) фиксирует только достижения, установленные на соревнованиях под своей эгидой.

Произвольную программу пары представят 25 декабря.

Мишиной 20 лет, Галлямову 22 года. В паре они выступают с 2017 года. Мишина и Галлямов являются чемпионами мира 2021 года, бронзовыми призерами финала Гран-при (2019) и чемпионами мира среди юниоров (2019). С 2020 года фигуристы тренируются под руководством Тамары Москвиной.

Бойкова и Козловский являются чемпионами Европы (2020), бронзовыми призерами чемпионата мира (2021) и чемпионами России (2020). Тарасова и Морозов являются серебряными призерами Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях, двукратными вице-чемпионами мира (2018, 2019), двукратными чемпионами Европы (2017, 2018), трехкратными чемпионами России (2018, 2019, 2021). Весной 2021 года они перешли в группу к тренеру Этери Тутберидзе.

Чемпионат России, который является главным этапом отбора в состав национальной сборной на Олимпиаду в Пекине, завершится 26 декабря.

Фигурное катание,Александр Галлямов,Александра Бойкова,Этери Тутберидзе,Анастасия Мишина,Дмитрий Козловский,Евгения Тарасова,Тамара Москвина,Владимир Морозов,
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