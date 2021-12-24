«Мы блатные»: дочь Тутберидзе ответила на обвинения

Спортсмены Диана Дэвис и Глеб Смолкин ответили обвинения в подсуживании. Как сообщает StarHit, фигуристам часто напоминают, что матерью Дэвис является известный тренер Этери Тутберидзе.
Так, на Чемпионате России Дэвис и Смолкин заняли третье место по итогам ритм-танца. Многие зрители решили, что конкурентам пары специально занижают баллы, а после того, как Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро получили неожиданно низкие оценки, сомнения только укрепились. Зрители начали свистеть, выражая свое возмущение.
«Мы не читаем, что о нас пишут. Нет времени. Пишут, что мы блатные? Да, мы блатные. У нас известные родители, мы блатные», — заявили спортсмены в беседе с журналистами после проката.
Сама Тутберидзе посетила соревнования в танцах на льду и лично «благословила» дочь на выступление.
«Этери Георгиевна смотрела от бортика? Вообще неинтересно, там много людей, мои родители тоже с трибуны смотрели», — подчеркнул после проката Смолкин.