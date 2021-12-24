Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+5° в 
USD 73.19EUR 82.93
Войти в почту
27 минут назад

«Мы блатные»: дочь Тутберидзе ответила на обвинения в подсуживании

Спортсмены Диана Дэвис и Глеб Смолкин ответили обвинения в подсуживании. Как сообщает StarHit, фигуристам часто напоминают, что матерью Дэвис является известный тренер Этери Тутберидзе.

«Мы блатные»: дочь Тутберидзе ответила на обвинения
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, на Чемпионате России Дэвис и Смолкин заняли третье место по итогам ритм-танца. Многие зрители решили, что конкурентам пары специально занижают баллы, а после того, как Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро получили неожиданно низкие оценки, сомнения только укрепились. Зрители начали свистеть, выражая свое возмущение.

Тутберидзе назвала любимую фигуристку

«Мы не читаем, что о нас пишут. Нет времени. Пишут, что мы блатные? Да, мы блатные. У нас известные родители, мы блатные», — заявили спортсмены в беседе с журналистами после проката.

Сама Тутберидзе посетила соревнования в танцах на льду и лично «благословила» дочь на выступление.

«Этери Георгиевна смотрела от бортика? Вообще неинтересно, там много людей, мои родители тоже с трибуны смотрели», — подчеркнул после проката Смолкин.

Фигурное катание,Глеб Смолкин,Этери Тутберидзе,Джонатан Гурейро,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители