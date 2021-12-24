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2 часа назад

Степанова и Букин стали чемпионами России в танцах на льду

Фигуристы Александра Степанова и Иван Букин стали чемпионами России в танцах на льду.

Степанова и Букин стали чемпионами России в танцах на льду
Фото: Дарья Исаева, «СЭ» Дарья Исаева, «СЭ»

Пара заняла первое место по итогам произвольного танца, набрав 134,61 балла. На счету Степановой и Букина 223,37 балла по сумме ритм-танца и произвольного танца.

Отметим, что Степанова и Букин стали чемпионами страны во второй раз подряд, они выигрывали национальное первенство в сезоне-2020/21.

Серебряными призерами чемпионата России стали Диана Дэвис и Глеб Смолкин, у которых 207,70 балла по сумме ритм-танца и произвольного танца. Бронза — у Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина (195,75 балла по сумме двух выступлений).

Отметим, что Виктория Синицина и Никита Кацалапов, лидировавшие после ритм-танца, снялись с произвольного танца из-за травмы Кацалапова на тренировке перед началом второго дня соревнований.

Фигурное катание,Глеб Смолкин,Виктория Синицина,Егор Базин,Никита Кацалапов,Иван Букин,Александра Степанова,Александр Степанов,
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