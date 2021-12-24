Степанова и Букин стали чемпионами России в танцах на льду

Фигуристы Александра Степанова и Иван Букин стали чемпионами России в танцах на льду.

Фото: Дарья Исаева, «СЭ» Дарья Исаева, «СЭ»

Пара заняла первое место по итогам произвольного танца, набрав 134,61 балла. На счету Степановой и Букина 223,37 балла по сумме ритм-танца и произвольного танца.

Отметим, что Степанова и Букин стали чемпионами страны во второй раз подряд, они выигрывали национальное первенство в сезоне-2020/21.