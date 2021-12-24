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1 час назад

Российскую фигуристку унесли на руках после выступления на ЧР

Российская фигуристка Тиффани Загорски, которая выступает с Джонатаном Гурейро, упала во время исполнения произвольного танца на чемпионате России в Санкт-Петербурге. Девушку со льда пришлось уносить на руках, сообщает Sports.ru.

Российскую фигуристку унесли на руках после выступления на ЧР
Фото: ТАССТАСС

После проката ее привели чувства, дав понюхать нашатырь, а затем унесли на руках, не дожидаясь выставления оценок.

За прокат в произвольном танце дуэт Тиффани Загорски и Джонатана Гурейро получил оценку в 100,14 балла. В сумме за две программы пара набрала 179,50 балла и находится на шестом месте в конкурсном списке за два дуэта до конца соревнований.

Ранее в танцах на льду на чемпионате России разгорелся скандал настоящий скандал: опытную пару российской сборной — Тиффани Загорски и Джонатана Гурейро неожиданно обошли дебютанты на взрослом уровне — молодая пара дочь Этери Тутберидзе Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Отмечается, что опытные спортсмены проиграли с отрывам почти в пять баллов, в танцах на льду этот отрыв считается колоссальным.

Фигурное катание,Глеб Смолкин,Этери Тутберидзе,Джонатан Гурейро,Sports.ru,
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