Российскую фигуристку унесли на руках после выступления на ЧР

Российская фигуристка Тиффани Загорски, которая выступает с Джонатаном Гурейро, упала во время исполнения произвольного танца на чемпионате России в Санкт-Петербурге. Девушку со льда пришлось уносить на руках, сообщает Sports.ru.
После проката ее привели чувства, дав понюхать нашатырь, а затем унесли на руках, не дожидаясь выставления оценок.
За прокат в произвольном танце дуэт Тиффани Загорски и Джонатана Гурейро получил оценку в 100,14 балла. В сумме за две программы пара набрала 179,50 балла и находится на шестом месте в конкурсном списке за два дуэта до конца соревнований.
Ранее в танцах на льду на чемпионате России разгорелся скандал настоящий скандал: опытную пару российской сборной — Тиффани Загорски и Джонатана Гурейро неожиданно обошли дебютанты на взрослом уровне — молодая пара дочь Этери Тутберидзе Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Отмечается, что опытные спортсмены проиграли с отрывам почти в пять баллов, в танцах на льду этот отрыв считается колоссальным.