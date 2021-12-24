Российскую фигуристку унесли на руках после выступления на ЧР

Российская фигуристка Тиффани Загорски, которая выступает с Джонатаном Гурейро, упала во время исполнения произвольного танца на чемпионате России в Санкт-Петербурге. Девушку со льда пришлось уносить на руках, сообщает Sports.ru.

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После проката ее привели чувства, дав понюхать нашатырь, а затем унесли на руках, не дожидаясь выставления оценок.

За прокат в произвольном танце дуэт Тиффани Загорски и Джонатана Гурейро получил оценку в 100,14 балла. В сумме за две программы пара набрала 179,50 балла и находится на шестом месте в конкурсном списке за два дуэта до конца соревнований.