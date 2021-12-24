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1 час назад

Валиева превзошла мировой рекорд в короткой программе чемпионата России

Фигуристка Камила Валиева превзошла результат мирового рекорда в короткой программе чемпионата России в Санкт-Петербурге. Судьи удостоили спортсменку 90,38 балла за прокат.

Валиева превзошла мировой рекорд на чемпионате России
Фото: Instagram / ruskatingInstagram / ruskating

Валиевой принадлежат рекорды всех программ — короткой (87,42), произвольной (185,29) и по сумме очков (272,71). Из-за того что Международный союз конькобежцев не признает результаты национальных турниров, ее достижение ратифицировано не будет.

Короткая программа чемпионата России продолжается, Валиева выступила под первым номером. Проведение произвольной программы намечено на 25 декабря.

13 декабря сообщалось, что фигуристка Алена Косторная не примет участие в чемпионате России из-за травмы. Из-за повреждения спортсменка не сможет тренироваться в течение 20 дней, добавил глава федерации Александр Коган. При этом он не стал уточнять характер травмы фигуристки.

Тренер Александр Жулин предположил, что Косторная вследствие этого лишилась шансов на попадание на Олимпийские игры в Пекине. Соревнования пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

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