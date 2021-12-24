Валиева превзошла мировой рекорд на чемпионате России

Фигуристка Камила Валиева превзошла результат мирового рекорда в короткой программе чемпионата России в Санкт-Петербурге. Судьи удостоили спортсменку 90,38 балла за прокат.

Фото: Instagram / ruskating Instagram / ruskating

Валиевой принадлежат рекорды всех программ — короткой (87,42), произвольной (185,29) и по сумме очков (272,71). Из-за того что Международный союз конькобежцев не признает результаты национальных турниров, ее достижение ратифицировано не будет.

Короткая программа чемпионата России продолжается, Валиева выступила под первым номером. Проведение произвольной программы намечено на 25 декабря.

13 декабря сообщалось, что фигуристка Алена Косторная не примет участие в чемпионате России из-за травмы. Из-за повреждения спортсменка не сможет тренироваться в течение 20 дней, добавил глава федерации Александр Коган. При этом он не стал уточнять характер травмы фигуристки.