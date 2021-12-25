Роднина оценила шансы Туктамышевой отобраться на Олимпиаду

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина оценила итоги выступления фигуристки Елизаветы Туктамшевой в короткой программе на чемпионате России в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Sport24.

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По ее словам, спортсменка не потеряла шансы квалифицироваться на Олимпийские игры в Пекине. «Впереди произвольная программа, там она способна наверстать упущенное. Надеюсь, она справится и покажет свой максимум. Лиза всегда досказывала, что может бороться вообще со всеми сложностями», — рассказала Роднина о шансах Туктамышевой отобраться на Олимпиаду.

После короткой программы Туктамышева находится на седьмом месте. Спортсменка допустила падение и получила за прокат 71,28 балла. Произвольную программу фигуристки представят в субботу, 25 декабря.