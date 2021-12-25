За рубежом уверены, что оценки Софьи Муравьёвой изменили по отмашке Этери. В соцсетях открыто язвят над российским тренером.

Чемпионат России — главное событие в мире фигурного катания. Глаза болельщиков со всей планеты прикованы к турниру в Санкт-Петербурге. В соцсетях обсуждается любое даже малейшее событие, связанное с битвой россиян за Олимпиаду. Иностранцы смотрят наш чемпионат и комментируют его в соцсетях, даже несмотря на разницу в часовых поясах.

Но самый большой ажиотаж, разумеется, произвели соревнования женщин, которые вновь оказались не лишены сенсации. За рубежом активно обсуждают ситуацию, произошедшую с Софьей Муравьёвой, которую лишили второго места спустя полтора часа после окончания соревнований.

Иностранные болельщики уверены, что всё это дело рук Тутберидзе, желающей возвысить Анну Щербакову над ученицей Плющенко. Над российским тренером откровенно смеются.

«Тутберидзе, видимо, впала в истерику»

Главным событием короткой программы девушек, несомненно, стала ситуация с оценками Софьи Муравьёвой. Изначально ученица Плющенко заняла второе место, опередив на один балл Щербакову. Но спустя полтора часа после окончания соревнований судьи изменили оценки, влепив Соне странный штраф. Таким образом, ученица Плющенко стала третьей и уступила Щербаковой. Иностранцев эта ситуация позабавила. Они уверены, что всё это — проделки Тутберидзе. В соцсетях откровенно высмеивают тренера.

«Ха-ха-ха. Цирк. Они действительно сделали это. Этери плакала после окончания короткой программы и топала ногами? Муравьёва ограблена и опережает Щербакову, у которой нет тройного акселя и превосходного владения коньком, всего на 0,5 балла. Тутберидзе, видимо, впала в истерику. Федерация, её лакеи: «Хмм, сейчас. Дадим Муравьёвой штраф за время и поставим её ниже Анны. И они действительно сделали это», — написала спортивный блогер Фран в своём «твиттере».

Убеждён в причастности Этери Георгиевны к этой ситуации и американский журналист Дэйв Лис.

«Только Этери Тутберидзе могла сделать так, чтобы у Софьи Муравьёвой из «Ангелов Плющенко» сняли баллы. Мы точно не знаем, сделала ли Этери это сама. Однако от этого точно выиграла её фигуристка, которая выглядела тенью прежней себя», — сказал Лис в подкасте The Skating Lesson.

Задела эта ситуация и простых иностранных зрителей, которые оставляют тысячи недовольных и язвительных твитов.

— Надеюсь, Муравьёва не забудет этот момент. Пусть она в следующем году придёт с поличным. Тошно смотреть на это. Надеюсь, Плющенко смеётся им в лицо, а Рудковская скоро д

— Не думаю, что это будет дикая битва. Этери победит, она позаботится об этом.

— Не знаю, в курсе ли вы, ребята, но Этери отказывалась тренировать Муравьёву в прошлом, она была неподходящим для неё материалом или что-то в этом роде. Иронично получилось.

— Могу представить, как она бежала, чтобы заплатить судьям.

«Между Муравьёвой и Валиевой не должно быть разницы в 8,5 балла»

Иностранцам вообще очень понравилась наша Софья Муравьёва. Многие из них уверены, что она должна была не только обходить Щербакову, но и бороться с Валиевой. Американский аналитик Джеки Вонг не понимает такого огромного отставания Софьи от Камилы.

«Между Муравьёвой и Валиевой не должно быть разницы в 8,5 балла. Разница в надбавках и компонентах слишком велика для этих двух выступлений», — написал Вонг.

Поддержала журналиста и спортивный блогер Фран:

«Муравьёва на 9 баллов отстаёт от Валиевой с той же компоновкой элементов, превосходной техникой и выдающимся скольжением. То, что происходит на льду, практически не име

«Туктамышева провалилась, когда баллы нужны были ей больше всего»

Пожалуй, любимая российская фигуристка среди иностранцев — Елизавета Туктамышева. Ученица Алексея Мишина провалила короткую программу и заняла по её итогам лишь седьмое место. За границей переживают за Лизу, которая на глазах упускает шанс поехать на Олимпиаду.

«Ой. Туктамышева выбрала неподходящее время для очень неудачной короткой программы. Она занимает седьмое место с определённо щедрыми баллами», — написал американский журналист Филип Херш

«Этот вид спорта настолько жесток. Туктамышева в этом сезоне классно откатывала каждую короткую программу, но провалилась, когда баллы нужны были ей больше всего», — написала олимпийская чемпионка Меган Дюамель.

«Лиза, нет. Теперь у неё едва ли есть шанс на олимпийское место. Не то чтобы мне нравилось её катание (или его отсутствие), но мне бы хотелось, чтобы 25-летняя женщина с солидной техникой и по-настоящему достойной взрослой карьерой попала на Олимпиаду», — написала в «Твиттере» блогер Фран.

«Камила всё лучше справляется со своими нервами»

Свою долю восхищения получила Камила Валиева. Фигуристка показала на чемпионате России выдающийся прокат короткой программы. Против превосходства Валиевой ничего не говорят даже за границей.

«Похоже, Камила всё лучше справляется со своими нервами. Быть на чемпионате России фаворитом — это дополнительное давление. Но сегодня она выглядела очень уверенно! Отбор в олимпийскую сборную после этого проката для неё лишь формальность», — написала

«Первой каталась Камила Валиева и, несомненно, сразу выиграла короткую программу. Она кажется всё более впечатляющей на каждом последующем турнире», — написал Филип Херш.

«Камила Валиева каталась первой, и никто не может её догнать. Это была чистая программа в борьбе за свой первый титул чемпионки России», — написал Джеки Вонг.