Рудковская вызывающе ответила Татьяне Тарасовой

Жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яна Рудковская ответила Татьяне Тарасовой на высказывание о ней.
«Раньше я уважала Татьяну Анатольевну Тарасову за то, что она всегда говорила правду. А вот теперь, увы, она правду в фигурном катании не отстаивает и не замечает!» — цитирует Рудковскую «Спорт-Экспресс».
Продюсер предположила, что возможно у Тарасова уже нет сил отстаивать правду в спорте. Она отметила, что у неё нет обид на тренера и пожелала ей здоровья.
Напомним, что Тарасова отказалась обсуждать фигурное катание с Рудковской после её слов об оценках Софьи Муравьёвой.
Ранее спортивный врач заявил, что Косторная могла выступать с переломом кисти.