Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+19° в 
USD 73.19EUR 82.93
Войти в почту
28 минут назад

Тутберидзе впервые о предательстве Трусовой: «Почувствовала себя декорацией»

Заслуженный тренер России сегодня пожинает заслуженные лавры: ее ученики собирают призовые места соревнований мирового уровня. Попасть под опеку Этери Тутберидзе мечтают сотни начинающих фигуристов.

Тутберидзе впервые высказалась о предательстве Трусовой
Фото: ТАССТАСС

Сегодня, 25 декабря, на Чемпионате России ученицы Тутберидзе заняли весь пьедестал и завоевали золото, серебро и бронзу этих состязаний по фигурному катанию.

Видео дня

«Это самый крутой чемпионат России за всю истории российского фигурного катания. Если берём отдельно девушек, то за эти дни была переписана история мирового фигурного катания. Эти три дня и выступления наших девушек — космос», - оценил происходящее в Петербурге двукратный олимпийский чемпион Алексей Ягудин.

А особенно потрясла судей и всех поклонников этого изящного и высокохудожественного вида спорта 14-летняя ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян. Юной фигуристке удалось впервые в истории прыгнуть каскад из четверного риттбергера и двойного тулупа и одиночный четверной риттбергер в одной произвольной программе! Такого до нее никому в мире не удавалось, даже мужчинам.

При этом находятся у Тутберидзе и подопечные, готовые сменить ее на другого тренера. Впрочем, наставница относится к порывам молодежи философски. К примеру, в прошлом году сразу две ученицы вышли из-под опеки знаменитого тренера: Александра Трусова и Алена Косторная.

«Иногда спортсмены обижаются и уходят. Я сама прекрасно помню свой переходный возраст. Тренер ничего особенного мне не говорил, но это вызывало комок в горле. Мне казалось, что меня недооценивают. Это нормально, это гормоны. Допустим, уход Саши Трусовой. Она совершенно искренне сказала, что ей нужно сменить картинку. Я почувствовала себя декорацией. Конечно, им кажется, что где-то лучше. Нам, людям, всегда кажется, что где-то трава зеленее», - рассказала о своем видении подобных ситуаций Тутберидзе.

Наставница очень спокойно и деловито относится к подобным порывам юных спортсменов, и готова снова принять желающих под свое крыло. Как и случилось с той же Трусовой. Уже в мае этого года она попросилась обратно, и Этери Георгиевна не стала даже требовать от Саши каких-то особенных извинений. По ее собственным словам, чтобы не унижать достоинство девушки.

Фигурное катание,Аделия Петросян,Этери Тутберидзе,Алексей Ягудин,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители