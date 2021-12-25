Тутберидзе впервые высказалась о предательстве Трусовой

Заслуженный тренер России сегодня пожинает заслуженные лавры: ее ученики собирают призовые места соревнований мирового уровня. Попасть под опеку Этери Тутберидзе мечтают сотни начинающих фигуристов.
Сегодня, 25 декабря, на Чемпионате России ученицы Тутберидзе заняли весь пьедестал и завоевали золото, серебро и бронзу этих состязаний по фигурному катанию.
«Это самый крутой чемпионат России за всю истории российского фигурного катания. Если берём отдельно девушек, то за эти дни была переписана история мирового фигурного катания. Эти три дня и выступления наших девушек — космос», - оценил происходящее в Петербурге двукратный олимпийский чемпион Алексей Ягудин.
А особенно потрясла судей и всех поклонников этого изящного и высокохудожественного вида спорта 14-летняя ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян. Юной фигуристке удалось впервые в истории прыгнуть каскад из четверного риттбергера и двойного тулупа и одиночный четверной риттбергер в одной произвольной программе! Такого до нее никому в мире не удавалось, даже мужчинам.
При этом находятся у Тутберидзе и подопечные, готовые сменить ее на другого тренера. Впрочем, наставница относится к порывам молодежи философски. К примеру, в прошлом году сразу две ученицы вышли из-под опеки знаменитого тренера: Александра Трусова и Алена Косторная.
«Иногда спортсмены обижаются и уходят. Я сама прекрасно помню свой переходный возраст. Тренер ничего особенного мне не говорил, но это вызывало комок в горле. Мне казалось, что меня недооценивают. Это нормально, это гормоны. Допустим, уход Саши Трусовой. Она совершенно искренне сказала, что ей нужно сменить картинку. Я почувствовала себя декорацией. Конечно, им кажется, что где-то лучше. Нам, людям, всегда кажется, что где-то трава зеленее», - рассказала о своем видении подобных ситуаций Тутберидзе.
Наставница очень спокойно и деловито относится к подобным порывам юных спортсменов, и готова снова принять желающих под свое крыло. Как и случилось с той же Трусовой. Уже в мае этого года она попросилась обратно, и Этери Георгиевна не стала даже требовать от Саши каких-то особенных извинений. По ее собственным словам, чтобы не унижать достоинство девушки.