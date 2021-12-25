Тутберидзе впервые высказалась о предательстве Трусовой

«Иногда спортсмены обижаются и уходят. Я сама прекрасно помню свой переходный возраст. Тренер ничего особенного мне не говорил, но это вызывало комок в горле. Мне казалось, что меня недооценивают. Это нормально, это гормоны. Допустим, уход Саши Трусовой. Она совершенно искренне сказала, что ей нужно сменить картинку. Я почувствовала себя декорацией. Конечно, им кажется, что где-то лучше. Нам, людям, всегда кажется, что где-то трава зеленее», - рассказала о своем видении подобных ситуаций Тутберидзе.