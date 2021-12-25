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2 часа назад

Тутберидзе рассказала о психологических проблемах Загитовой

Стало известно о психических проблемах олимпийской чемпионки Алины Загитовой, едва не сорвавших ее участие в чемпионате мира. О возникших накануне первенства 2019 года сложностях с Загитовой рассказала тренер Этери Тутберидзе, пишет Sport 24.

Тутберидзе рассказала о психологических проблемах Загитовой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, фигуристка перестала тренироваться по 12 часов на катке, утратила психологическую форму и не хотела ехать и «перед всем миром кататься».

«Понимала, что она не так сильна, может проиграть…» - сказала сказала Тутберидзе в документальном фильме Первого канала «Откровенный разговор» (цитата по Sport 24).

Наставница призналась, что Загитова даже не приходила на тренировки. Однако это происходило не из-за лени.

Фигуристка настолько сомневалась в своих силах, что «просто не могла преодолеть это морально». Дошло до того, что накануне чемпионата мира она отказалась ехать в аэропорт. Девушка сидела дома и не собирала чемоданы.

«Я тогда позвонила сотрудникам «Самбо-70» и попросила собрать ее чемодан и просто привезти ее в аэропорт на машине», - сказала Тутберидзе.

В итоге Загитова все же преодолела себя, отправилась на турнир и завоевала золотую медаль.

Ранее фигуристка Медведева назвала Этери Тутберидзе «закомплексованной мадам».

Фигурное катание,Этери Тутберидзе,
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