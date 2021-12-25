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22 минуты назад

Анастасия Зинина упала с тройного лутца и дважды с четверного тулупа в произвольной программе на чемпионате России

Фигуристка Анастасия Зинина исполнила произвольную программу на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

Российская фигуристка упала во время выступления на ЧР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Во время проката она дважды упала с четверного тулупа, затем чисто исполнила двойной аксель.

Во второй части программы она прыгнула тройной лутц в каскаде с тройным тулупом, а также тройной флип в каскаде с тройным сальховом через ойлер. Затем она упала на тройном лутце.

Фигуристка получила за прокат балла 112,51 балла, общая сумма – 181,45.

Зинина тренируется в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

Фигурное катание,Евгений Плющенко,
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