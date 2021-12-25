Российская фигуристка упала во время выступления на ЧР

Во время проката она дважды упала с четверного тулупа, затем чисто исполнила двойной аксель.

Во второй части программы она прыгнула тройной лутц в каскаде с тройным тулупом, а также тройной флип в каскаде с тройным сальховом через ойлер. Затем она упала на тройном лутце.