Российская фигуристка упала во время выступления на ЧР

Фигуристка Анастасия Зинина исполнила произвольную программу на чемпионате России в Санкт-Петербурге.
Во время проката она дважды упала с четверного тулупа, затем чисто исполнила двойной аксель.
Во второй части программы она прыгнула тройной лутц в каскаде с тройным тулупом, а также тройной флип в каскаде с тройным сальховом через ойлер. Затем она упала на тройном лутце.
Фигуристка получила за прокат балла 112,51 балла, общая сумма – 181,45.
Зинина тренируется в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.