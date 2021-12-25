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1 час назад

Ученица Тутберидзе вошла в историю после выступления на чемпионате России

Российская фигуристка Аделия Петросян прыгнула каскад из четверного риттбергера и двойного тулупа и одиночный четверной риттбергер в произвольной программе на чемпионате России в Перми. Трансляция доступна на сайте Первого канала.

Ученица Тутберидзе вошла в историю на чемпионате России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

14-летняя ученица Этери Тутберидзе прыгнула два четверных риттбергера в программе и вошла в историю фигурного катания. До Петросян это не удавалось никому, в том числе мужчинам-одиночникам. За выступление фигуристка получила 160,68 балла и заняла четвертое место на турнире, набрав в сумме 233,97 балла.

19 ноября Петросян стала первой одиночницей, исполнившей риттбергер в четыре оборота на соревнованиях среди женщин. Уникальное достижение было поставлено фигуристкой на Кубке России в Перми.

Первой в истории женского одиночного катания исполнительницей четверного сальхова, тулупа и лутца в рамках официального соревнования стала россиянка Александра Трусова. Она также тренируется под руководством Тутберидзе.

Фигурное катание,Аделия Петросян,Этери Тутберидзе,Александр Трусов,
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