Губерниев сравнил Туктамышеву с императрицей

Журналист Дмитрий Губерниев поделился мнением о выступлении Елизаветы Туктамышевой на чемпионате России по фигурному катанию, передает "Матч ТВ". Губерниев отметил, что Туктамышева похожа на императрицу.
"В свое время императрица Екатерина II пыталась возвращать себе молодость, меняя молодых любовников. А императрица фигурного катания возвращает себе юность, соревнуясь с молодыми фигуристками", - сказал Губерниев.
Напомним, Туктамышева заняла седьмое место, набрав 224,40 балла. Камила Валиева одержала победу на чемпионате России по фигурному катанию. По итогам произвольной программы россиянка набрала 193,10 балла. В короткой программе подопечная Этери Тутберидзе получила от судей 90,38 балла. В сумме Валиева удостоилась 283,48 балла. На второй строчке расположилась Александра Трусова (248,65).
Третье место заняла Анна Щербакова (239,56). Ранее депутат Государственной думы России Светлана Журова прокомментировала итоги чемпионата России по фигурному катанию среди женщин.