Ягудин: фигуристка Валиева повергает в шок

"Лиза Туктамышева также была нереально крута, но ее тренер Алексей Мишин прав - это жизнь, это действительно так: сейчас даже с двумя тройными акселями порой бывает сложно побеждать. Что бы я ей сейчас сказал? Лиза, ты действительно крутая, и это правда", - добавил он.