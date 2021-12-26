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32 минуты назад

Ягудин: фигуристка Камила Валиева повергает в шок

Катание российской фигуристки Камилы Валиевой повергает в шок. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион Алексей Ягудин.

Ягудин: фигуристка Валиева повергает в шок
Фото: ТАССТАСС

В субботу в Санкт-Петербурге завершилась соревновательная часть чемпионата России. Валиева одержала победу в женском одиночном катании, показав в произвольной программе (193,10) и по сумме (283,48) баллы выше принадлежащего ей мирового рекорда. По ходу сезона 15-летняя фигуристка, представляющая группу Этери Тутберидзе, стала победительницей этапов серии Гран-при в России и Канаде.

"Камила Валиева повергает в шок, - сказал Ягудин. - Сидевший рядом с нами на комментаторской позиции Тед Бартон (бывший канадский фигурист, ныне тренер и комментатор - прим. ТАСС) именно так и заявил, он тоже в шоке, от того, что увидел".

Валиева превзошла мировой рекорд в короткой программе чемпионата России

25-летняя чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева на прошедшем турнире заняла седьмое место.

"Лиза Туктамышева также была нереально крута, но ее тренер Алексей Мишин прав - это жизнь, это действительно так: сейчас даже с двумя тройными акселями порой бывает сложно побеждать. Что бы я ей сейчас сказал? Лиза, ты действительно крутая, и это правда", - добавил он.

Олимпийские игры в Пекине пройдут 4-20 февраля. Перед этим в Таллине состоится чемпионат Европы (10-16 января), по итогам которого будет определен окончательный состав сборной России на предстоящие Игры.
Фигурное катание,Камила Валиева,Этери Тутберидзе,Елизавета Туктамышева,Алексей Ягудин,Алексей Мишин,СБОРНАЯ РОССИИ,ИТАР-ТАСС,
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