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1 час назад

Появилось видео с раздеванием Туктамышевой в показательном номере

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева, выступающая под руководством Алексея Мишина, разделась во время показательного номера на чемпионате России. Видео доступно на YouTube-канале Первого канала.

Туктамышева разделась на чемпионате России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

25-летняя спортсменка вернула показательный номер под песню Toxic Бритни Спирс. Фигуристка предстала публике в образе стюардессы. Сначала она на подносе подала пирожки комментаторам Максиму Транькову и Александру Гришину, а затем исполнила откровенный танец.

Елизавета Туктамышева на чемпионате России заняла седьмое место (224,40), из-за чего она не смогла отобраться на Олимпиаду-2022.

По итогам двух программ на чемпионате России золотую медаль завоевала Камила Валиева (283,48), серебряную — Александра Трусова (248,65), бронзовую — Анна Щербакова (239,56).

Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова отреагировала на результаты в женских соревнованиях на чемпионате России по фигурному катанию. Она считает, что судьи не всех фигуристок оценили по достоинству.

Фигурное катание,Камила Валиева,Наталья Бестемьянова,Елизавета Туктамышева,Максим Траньков,Анна Щербакова,Алексей Мишин,Александр Гришин,Бритни Спирс,
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