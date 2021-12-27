Туктамышева разделась на чемпионате России

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева, выступающая под руководством Алексея Мишина, разделась во время показательного номера на чемпионате России. Видео доступно на YouTube-канале Первого канала.

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25-летняя спортсменка вернула показательный номер под песню Toxic Бритни Спирс. Фигуристка предстала публике в образе стюардессы. Сначала она на подносе подала пирожки комментаторам Максиму Транькову и Александру Гришину, а затем исполнила откровенный танец.

Елизавета Туктамышева на чемпионате России заняла седьмое место (224,40), из-за чего она не смогла отобраться на Олимпиаду-2022.

По итогам двух программ на чемпионате России золотую медаль завоевала Камила Валиева (283,48), серебряную — Александра Трусова (248,65), бронзовую — Анна Щербакова (239,56).