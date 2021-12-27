Лайшев ответил журналисту, заподозрившему Трусову в приёме «лекарств»

Иностранцы постоянно придумывают, что наши спортсмены принимают допинг. В группе у Тутберидзе никакая девчонка не позволит себе сделать что-то, а тем более в сговоре с тренером. Я хорошо знаю Щербакову и Трусову. Когда я был депутатом, они проехались со мной по всем дворам Юго-Западного округа, где был плохой и некачественный лёд. Они давали мастер-классы для сотни детей, поэтому энергии у них столько, что хватит и многим другим.