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1 час назад

Лайшев ответил американскому журналисту, заподозрившему Трусову в приёме «лекарств»

Директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал критику со стороны американских журналистов в адрес российских фигуристок Анны Щербаковой и Александры Трусовой за выступление на чемпионате России – 2022.

Лайшев ответил журналисту, заподозрившему Трусову в приёме «лекарств»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Лекарства, которые они приняли, были великолепны», — заявил журналист Дэвид Лис, говоря о разном с точки зрения энергии исполнения Щербаковой и Трусовой произвольной программы по сравнению с короткой.

«На все успехи российских спортсменов реагируют с бессильной озлобленностью. В Америке не могут признать, что русские люди талантливые. Всё это дребедень и полная ерунда. Трусова и Щербакова — уникально талантливые девчонки. Таких девушек не было в истории фигурного катания, как и их тренера Этери Георгиевны Тутберидзе.

Иностранцы постоянно придумывают, что наши спортсмены принимают допинг. В группе у Тутберидзе никакая девчонка не позволит себе сделать что-то, а тем более в сговоре с тренером. Я хорошо знаю Щербакову и Трусову. Когда я был депутатом, они проехались со мной по всем дворам Юго-Западного округа, где был плохой и некачественный лёд. Они давали мастер-классы для сотни детей, поэтому энергии у них столько, что хватит и многим другим.

Девчонки молодцы и выигрывают всё абсолютно законно. Мы их любим и обожаем, они лучшие! Американцы боятся наших спортсменок и нашу большую страну, которая над ними нависла. Чего только не придумают: бегают и прыгают до потолка, придумывая всякие небылицы», — сказал Лайшев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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