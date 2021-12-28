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2 часа назад

Врачи рассказали о состоянии фигуриста Соловьева

Состояние олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева улучшилось. Об этом РИА Новости сообщили в справочной Боткинской больницы.

Врачи рассказали о состоянии фигуриста Соловьева
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Информация обновлялась сегодня в девять утра. Общее состояние удовлетворительное, дыхание нормальное, давление 127 на 75, пульс 75", – сказали в лечебном учреждении.

Ранее Дмитрий Соловьев сообщил о стабилизации своего состояния после драки. Он подчеркнул, что ежедневно следует предписаниям врачей и поблагодарил медработников за профессионализм, и оперативно оказанную помощь.

Менеджер фигуриста Елена Болотова сообщила о нападении на спортсмена 21 декабря. Инцидент случился, когда фигурист заступился за свою девушку – двукратную чемпионку Европы по керлингу Анну Сидорову. Соловьев получил травмы головы, после чего был госпитализирован.

Накануне суд сперва арестовал первого фигуранта дела об избиении спортсмена – Владислава Яковцева. Позже Таганский суд Москвы арестовал до 21 января второго подозреваемого.

Фигурное катание,Елена Болотова,Анна Сидорова,Дмитрий Соловьев,
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