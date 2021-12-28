Тарасова назвала самое яркое событие года

Чемпионат России в Санкт-Петербурге стал самым ярким событием года в фигурном катании. Такое мнение газете "Спорт-Экспресс" высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова .

Победительницей чемпионата России в одиночном фигурном катании стала Камила Валиева, у мужчин первое место занял Марк Кондратюк. В соревнованиях спортивных пар золото завоевали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, в танцах на льду - Александра Степанова и Иван Букин.