Тарасова назвала самое яркое событие года

Чемпионат России в Санкт-Петербурге стал самым ярким событием года в фигурном катании. Такое мнение газете "Спорт-Экспресс" высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
Чемпионат России прошел с 23 по 26 декабря.
"Считаю чемпионат России самым ярким [событием] уходящего года", - сказала Тарасова.
Победительницей чемпионата России в одиночном фигурном катании стала Камила Валиева, у мужчин первое место занял Марк Кондратюк. В соревнованиях спортивных пар золото завоевали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, в танцах на льду - Александра Степанова и Иван Букин.