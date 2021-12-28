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1 час назад

Тарасова назвала чемпионат России самым ярким событием года в фигурном катании

Чемпионат России в Санкт-Петербурге стал самым ярким событием года в фигурном катании. Такое мнение газете "Спорт-Экспресс" высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Тарасова назвала самое яркое событие года
Фото: ТАССТАСС

Чемпионат России прошел с 23 по 26 декабря.

"Считаю чемпионат России самым ярким [событием] уходящего года", - сказала Тарасова.

Победительницей чемпионата России в одиночном фигурном катании стала Камила Валиева, у мужчин первое место занял Марк Кондратюк. В соревнованиях спортивных пар золото завоевали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, в танцах на льду - Александра Степанова и Иван Букин.

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